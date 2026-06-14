ويُعد نوير، المتوج مع ألمانيا بلقب كأس العالم 2014، من أكبر اللاعبين سنا المشاركين في النسخة الحالية من البطولة المقامة في أميركا الشمالية.

وكان جهاز "ووكمان"، الذي اشتهر خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي للاستماع إلى أشرطة الكاسيت، من أبرز وسائل الترفيه قبل أن تحل محله التقنيات الرقمية الحديثة.

وكشف نوير، في مقطع فيديو نشره الاتحاد الألماني لكرة القدم، أنه كان من مستخدمي هذا الجهاز.

وقال نوير، مخاطبا زميله الحارس أوليفر باومان: "عليّ أن أكون صريحا وأقول إنني بدأت مع جهاز ووكمان، أما جهاز ديسكمان فكان يُعد من الفئة الراقية". ليرد باومان مؤكدا أنه كان يمتلك بالفعل مشغل الأقراص المدمجة المحمول.

ومن المنتظر أن يتولى نوير حراسة مرمى المنتخب الألماني خلال كأس العالم، على حساب باومان (36 عاما)، رغم أن الأخير كان الحارس الأساسي للفريق خلال مشوار التصفيات.

وتجمع الحارسين علاقة جيدة، إذ تطرقا أيضا إلى اللاعبين الأصغر سنا، مثل جمال موسيالا وفلوريان فيرتز، اللذين يستخدمان تعبيرات ومصطلحات شبابية باللغة الألمانية لا يفهمها اللاعبون الأكبر سنا دائما.

وقال نوير: "أعتقد أنه إذا كنا جميعا نسير في الاتجاه نفسه، فلا بأس أن تكون اللغة أو طريقة الكلام مختلفة قليلا بالنسبة لنا".

كما تحدث قائد بايرن ميونيخ عن نظامه الغذائي، موضحا أنه يتبع نظاما خاليا من الجلوتين واللاكتوز، رغم عدم معاناته من حساسية تجاه أي منهما.

وأضاف: "أعلم ببساطة أنني أستعيد لياقتي بشكل أسرع، وأصبح قادرا على بدء الحصة التدريبية التالية بصورة أفضل. لقد حققت نتائج جيدة جدا مع هذا النظام منذ عام 2017".