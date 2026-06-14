وتواجد حكيمي في القائمة الأساسية لمنتخب المغرب في لقائه مع منتخب البرازيل، مساء السبت بالتوقيت المحلي، في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمونديال المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وبات حكيمي أكثر لاعب مغربي خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم، بعدما لعب مباراته الـ11 في المونديال، حيث فض شراكته مع مواطنه حكيم زياش، الذي خاض 10 لقاءات في البطولة.

كما صار حكيمي، أكثر لاعب إفريقي مشاركة في لقاءات كأس العالم، بالتساوي مع النجمين المعتزلين الكاميروني فرانسوا أومام بيك، والغاني أسامواه جيان، وفقا لموقع (ترانسفير ماركت) الألكتروني العالمي.

وشارك حكيمي في 3 مباريات مع المغرب بكأس العالم عام 2018 في روسيا، الذي شهد وداع الفريق من مرحلة المجموعات، قبل أن يلعب في جميع لقاءات منتخب (أسود الأطلس) السبعة في مونديال قطر 2022، الذي حقق خلاله الفريق إنجازه الأسطوري بعدما أصبح أول منتخب عربي وإفريقي يصعد للدور قبل النهائي في المونديال.

وخاض نجم باريس سان جرمان الفرنسي، المتوج حديثا بدوري أبطال أوروبا، لقائه رقم 11 مع المغرب في المونديال، أمام المنتخب البرازيلي في مونديال 2026.