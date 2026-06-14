سجل المنتخب القطري أول أهداف العرب في البطولة خلال مواجهة سويسرا التي انتهت بالتعادل 1-1 مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية.

وحقق العنابي أول نقطة في تاريخه بفضل هدف سجله بوعلام خوخي في الدقيقة 94 بضربة رأس، بينما تقدمت سويسرا بهدف سجله بريل إمبولو في الدقيقة 17 من ركلة جزاء.

لكن فيفا أشار عبر موقعه الرسمي إلى أن هدف قطر كان هدفا عكسيا سجله ميرو موهايم لاعب سويسرا.

وشارك موهايم مدافع هامبورغ الألماني بديلا في الدقيقة 88 مكان زميله ريكاردو رودريغيز، ليتسبب بذلك في ضياع نقطتين على منتخب بلاده.

وفي الجولة الثانية، سيلعب منتخب قطر ضد كندا منظم البطولة بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك، والذي بدأ مشواره بالتعادل مع البوسنة والهرسك بنتيجة 1-1 أيضا، لتتساوى المنتخبات الأربعة بنقطة واحدة.