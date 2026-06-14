وكان رئيس بلدية كانساس سيتي كوينتون لوكاس أصدر في وقت سابق بيانا بشأن "عملية السرقة".

وقال إن مسؤولين على "المستويات المحلية والولائية والفدرالية" يحققون في سرقة من مركبات كانت تنقل المعدات من معسكر إنجلترا التدريبي في فلوريدا، لكن يُفهم أن معظم الأغراض قد استُعيدت الآن.

وسُئل هندرسون بعد أول حصة تدريبية لإنجلترا في "سويب سوكر فيليدج" عما إذا كان قد فقد حذاءه، فقال حارس كريستال بالاس: "أعتقد أنني فقدته، لكنني استعدته، لذا كل شيء على ما يرام".

وأضاف: "أعتقد أنهم استعادوا كل شيء، لذا الأمور جيدة".

وبدا المدافع دان بيرن هادئا حيال الواقعة.

وقال: "من الواضح أن الأمر متعلق بالشرطة. لذلك لا أعرف كم يعرف الناس عنه. لم نكن نعرف الكثير عنه، لكن لدي كل معداتي وكل أحذيتي".

وأجرى منتخب إنجلترا بقيادة الألماني توماس توخل، أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، حصة تدريبية خفيفة أمام عشرات المشجعين السبت.

ويفتتح مشواره في كأس العالم بمواجهة كرواتيا، الأربعاء، قبل مباريات أخرى في المجموعة الثانية عشرة ضد غانا وبنما.