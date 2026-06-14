وحقق المنتخب الاسكتلندي انتصارا ثمينا 1 - صفر على منتخب هايتي، مساء السبت بالتوقيت المحلي (صباح الأحد بتوقيت غرينتش) في الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026، المقام حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويدين منتخب اسكتلندا بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه جون مكجين، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28، ليمنح فريقه انتصاره الأول في المونديال، بعد غياب دام 36 عاما، أي منذ تسجيل فوز الفريق الأخير في مونديال إيطاليا 1990.

وبهذه النتيجة، تربع منتخب اسكتلندا على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخبي المغرب والبرازيل، اللذين تعادلا 1 - 1 في وقت سابق من السبت بنفس الجولة، في حين بقي منتخب هايتي دون رصيد من النقاط، في ذيل الترتيب.

يشار إلى أنه تم توزيع المنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة لأفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

وتلعب اسكتلندا مباراتها القادمة في البطولة أمام المغرب في الجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد لقاء آخر بين البرازيل وهايتي.