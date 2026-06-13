وسجل فينيسيوس هدفا في شباك المغرب خلال مباراة المنتخبين بدور المجموعات لكأس العالم 2026 بنيويورك، حيث كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل 1 / 1.

ويعد هذا الهدف هو الثاني لفينيسيوس على مستوى نهائيات المونديال بعدما سجل هدفا في نسخة قطر 2022، جاء في شباك كوريا الجنوبية خلال الفوز 4 / 1.

وأحرز نجم ريال مدريد هدفيه في 5 مباريات فقط بالمونديال، بما في ذلك مباراة الأحد ضد المغرب، في حين أن النجم السابق لبرشلونة ومنتخب البرازيل رونالدينيو قد سجل هدفين في شباك كل من الصين وإنجلترا بمونديال 2002 وهو آخر نسخة فازت بها البرازيل.

ولعب رونالدينيو 10 مباريات مونديالية آخرها بنسخة 2006 التي وصلت فيها البرازيل لدور الثمانية، حسبما أشار موقع "ترانسفير ماركت" الإحصائي.