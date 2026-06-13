وقال مدافع فيردر بريمن الألماني: "جئنا إلى هنا من أجل الفوز بكأس العالم، لسنا هنا لكي نمرح، نريد أن نصنع التاريخ".

ولم يتجاوز منتخب اليابان مطلقا حدود دور الـ16 من بطولة كأس العالم، لكنه يعتبر حصانا أسود في الفترة الحالية.

وكان هذا المنتخب هو الأول في التأهل للنهائيات، كما فاز بآخر 6 مباريات خاضها، حافظ خلال آخر 5 منها على نظافة شباكه، وشملت انتصاراته فوزا يتحقق لأول مرة على البرازيل، في الخريف، وضد إنجلترا في ويمبلي.

ويرتفع سقف التوقعات بالنسبة لجماهير منتخب اليابان بينما قال المدافع سيجاوارا: "يجب أن نكون جاهزين لذلك، سنقاتل من أجل ذلك، من أجل وطننا، وعائلاتنا وأصدقائنا، وكل الشعب الياباني".

وتعد المواجهة ضد وصيف بطل العالم 3 مرات من قبل، منتخب هولندا، واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية بين المجموعات الاثني عشر.

وعن هذه المواجهة، قال سوجاوارا: "لا توجد مبارايت سهلة في المونديال، وهولندا لديها منتخب جيد، يجب علينا أن نقدم كل ما لدينا بدنيا وذهنيا".