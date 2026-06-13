وكانت سويسرا، التي ‌تشارك في ‌كأس العالم للمرة السادسة تواليا و13 في تاريخها، قاب قوسين أو أدنى من انتزاع النقاط الثلاث وصدارة المجموعة التي شهدت تعادل ‌كندا 1-1 مع البوسنة والهرسك ⁠الجمعة،

لكن قطر لم تستسلم للخسارة وخطفت التعادل في الثواني الأخيرة.

وحصدت قطر، الفائزة بالنسختين الماضيتين من كأس ⁠آسيا، أول ‌نقطة لها في كأس العالم، إذ خسرت ⁠مبارياتها الثلاث في دور المجموعات بمشاركتها السابقة الوحيدة، ⁠وذلك في نسخة 2022 التي أقيمت على أرضها.

ورغم تسببه في ركلة الجزاء ⁠التي جاء منها هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 17، لعب حارس المرمى محمود أبو ندى دورا بارزا بتصديه للعديد من الكرات الخطيرة، خاصة خلال الشوط الأول.

وقبل صفارة النهاية، لعب بوعلام دور البطولة عندما تلقى عرضية من همام الأمين وصوب ‌الكرة برأسه في الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.