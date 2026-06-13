وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" السبت: "أهنئ المنتخب الأميركي على فوزه الكبير 4 - 1 على منتخب باراغواي المميز، استمروا".

ويعد هذا الفوز الذي تحقق في لوس أنجلوس مساء الجمعة بمثابة انطلاقة مثالية للولايات المتحدة التي تنظم كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

وسيلعب المنتخب الأميركي في دور المجموعات أمام أستراليا وتركيا.

ولم يحضر ترامب مباراة منتخب بلاده ضد باراغواي لكن وزير الخارجية ماركو روبيو كان حاضرا في المدرجات.

ولم يعلن بعد ما إذا كان ترامب سيتواجد في مباريات منتخب بلاده المتبقية في المونديال، لكن من المؤكد أنه سيكون حاضرا في المباراة النهائية التي ستقام يوم 19 يوليو في نيوجيرسي لتسليم الكأس للفريق الفائز.