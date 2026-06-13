وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم: "في ضوء ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن قمصان المنتخب المصري نود التأكيد أنه منذ عدة أشهر تلقينا مخاطبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتعلق بعدم السماح بوضع نجوم البطولات القارية على قمصان المنتخبات خلال منافسات كأس العالم، وذلك في إطار اللوائح المنظمة للبطولة وإجراءاتها المعتادة التي يتم تطبيقها على جميع المنتخبات المشاركة".

وأضاف: "كان المنتخب المصري واتحاد الكرة المصري على علم كامل بهذا الأمر منذ فترة، وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتالي فإن الأمر لا يمثل أي مستجدات أو مفاجآت قبل انطلاق البطولة".

وأكد: "كان المنتخب المصري واتحاد الكرة على علم كامل بهذا الأمر منذ فترة، وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة بشأنه بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتالي فإن الأمر لا يمثل أي مستجدات أو مفاجآت قبل انطلاق البطولة".

وأوضح: "طلب الاتحاد الدولي كذلك إجراء تعديل على لون الأرقام الموجودة على قمصان المنتخب لتصبح باللون الأبيض بدلا من اللون الذهبي، بما يضمن وضوح الرؤية بشكل أكبر خلال المباريات والبث التليفزيوني، وهو إجراء تنظيمي وفني معتاد، وقامت الشركة المسئولة عن الملابس الرياضية بالمنتخب بتنفيذ التعديلات المطلوبة وفقا للوائح المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

ويستهل المنتخب المصري حملته في بطولة كأس العالم يوم الاثنين المقبل بمواجهة منتخب بلجيكا، كما يواجه أيضا في المجموعة السابعة نيوزيلندا وإيران.

وهذه هي المشاركة الرابعة للمنتخب المصري في كأس العالم بعد مشاركته في نسخ 1934 و1990 و2018.