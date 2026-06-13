ومن المقرر أن يصل فريق المدرب توماس توخيل إلى منطقة الغرب الأوسط الأميركي عصر السبت، مع دخول استعداداته لكأس العالم مرحلة أكثر جدية بعد معسكر تدريبي في أجواء دافئة أقيم في ولاية فلوريدا.

ويصل المنتخب الإنجليزي إلى ولاية ميزوري وهو يواجه مشكلة غير متوقعة، بعدما أفادت تقارير بسرقة أحذية وكرات تدريبية قبل الحصة التدريبية المقررة في مجمع "سوب سوكر فيليدج" اليوم السبت.

وأكد الاتحاد الإنجليزي لوكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" وقوع الحادثة، لكنه أوضح أنه لا يستطيع تقديم مزيد من التفاصيل في الوقت الحالي لأن القضية أصبحت بيد الشرطة.

وذكرت إدارة شرطة كانساس سيتي بولاية ميزوري لصحيفة "ديلي ميل" :"نحقق في حادثة محتملة تتعلق بسرقة معدات من إحدى مركبات الفريق التي وصلت إلى كانساس سيتي، بعدما تبين فقدان بعض الأغراض مساء أمس بتوقيت الولايات المتحدة . التحقيقات ما زالت مستمرة".

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الإنجليزي أول حصة تدريبية له في مجمع "سوب سوكر فيليدج" السبت.

ويفتتح فريق المدرب توخيل، حملته في كأس العالم بمواجهة منتخب كرواتيا يوم الأربعاء المقبل، قبل استكمال منافسات المجموعة الثانية عشرة بمباراتين أمام غانا وبنما.