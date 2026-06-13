جاء ذلك خلال لقاء سكاي نيوز عربية مع عدد من جماهير المنتخب المغربي في شوارع نيويورك.

وأكد عدد من الجماهير المغربية أن الاتحاد المغربي لكرة القدم هو من وفر هذه التذاكر للمشجعين بسعر رمزي، في خطوة تهدف إلى ضمان حضور جماهيري مغربي كثيف خلال البطولة.

وقال أحد المشجعين المغاربة: "الاتحاد المغربي وفر لنا تذكرة مباراة المغرب والبرازيل مقابل 50 دولار فقط.. هذه مبادرة تعودنا عليها من الاتحاد المغربي"

وتأتي هذه المبادرة في وقت يشهد فيه مونديال 2026 طلباً هائلاً على التذاكر، خاصة مباريات المنتخبات الجماهيرية.

فبحسب مواقع إعادة البيع، تجاوزت أسعار بعض تذاكر مباراة المغرب والبرازيل في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي حاجز الألف دولار للتذكرة الواحدة، فيما بيعت تذاكر أخرى بأسعار أعلى بكثير بحسب فئة المقعد وموقعه داخل الملعب.

ويُنظر إلى توفير تذاكر بسعر 50 دولاراً على أنه استثناء نادر في بطولة أصبحت تكلفة حضور بعض مبارياتها تشكل عبئاً كبيراً على المشجعين، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف السفر والإقامة داخل الولايات المتحدة.