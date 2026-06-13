وأضافت الرابطة في بيان أن ‌البطاقة الحمراء ستمنح في حالة شد الشعر باستخدام "قوة مفرطة أو ‌عنف"، بينما ‌ستعاقب الحوادث التي تعتبر متعمدة ولكن دون استخدام قوة مفرطة ببطاقة صفراء.

ويأتي هذا التغيير بعد طرد لاعب مانشستر ‌يونايتد ليساندرو مارتينيز، ولاعب إيفرتون ‌مايكل ⁠كين، ولاعب سندرلاند دانييل بالارد، بسبب شد شعر المنافسين في الموسم الماضي.

وجاء هذا التوضيح ضمن ⁠مجموعة ‌أوسع من المبادئ التي تحدد كيفية تطبيق ⁠الحكام لقوانين اللعبة في الموسم المقبل.

وأفادت ⁠الرابطة بأنه سيتم التدقيق بشكل أكبر في ​حالات الإمساك بالمنافس، ⁠مع تشجيع ​الحكام على معاقبة الأفعال غير المتعلقة بكرة القدم، والتي لها تأثير ​ملموس على المنافسين.

كما سيولي الحكام مزيدا من الاهتمام لحماية حراس المرمى، ومعاقبة اللاعبين الذين يبادرون بالاحتكاك دون محاولة ​حقيقية ‌للعب الكرة إذا كان ذلك يؤثر على قدرة ​الحارس على التصدي لها.