وأفاد الفيفا بأن 44.985 مشجعًا قد حضروا المباراة في غوادالاخارا، في ملعب يتسع لـ45.664 متفرجًا.

ويمثل هذا نسبة حضور بلغت 98.5 بالمئة، ومع ذلك، ظهرت العديد من المقاعد الفارغة على شاشات التلفزيون.

وأوضح فيفا أن كثرة المقاعد الفارغة تعود إلى تفضيل بعض المشجعين الوقوف في الممرات بدلًا من البقاء في مقاعدهم المخصصة طوال المباراة.

وقال الاتحاد: "تعكس أرقام الحضور الرسمية عدد التذاكر التي تم مسحها ضوئيًا وعدد المتفرجين الموجودين داخل الملعب، وليس التقييمات البصرية لإشغال المقاعد في أي لحظة خلال المباراة".

ووفقًا للأرقام الرسمية، فقد تم بيع تذاكر 29 مباراة قبل انطلاق البطولة يوم الخميس، بينما لا تزال هناك تذاكر متاحة لـ 75 مباراة.

وأثارت أسعار تذاكر كأس العالم المرتفعة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك انتقادات واسعة.

ودافع رئيس فيفا، جياني إنفانتينو، عن الأسعار، الأربعاء، قائلاً إن بعض تذاكر كأس العالم تُعرض بسعر أقل من تكلفة حضور مباراة كرة قدم جامعية في الولايات المتحدة.