وتمكنت الولايات المتحدة من اختراق دفاع ​باراغواي المنيع في الدقيقة السابعة، بعد أن تجاوز كريستيان بوليسيك اثنين من المدافعين بمهارة ومرر الكرة إلى وستون ماكيني، الذي أرسل تمريرة عرضية، ليضع ‌لاعب خط وسط باراغواي داميان بوباديا الكرة بالخطأ في مرمى فريقه.

وبعد وقت قليل من استراحة الترطيب في الشوط الأول، انطلق بوليسيك بالكرة على الجانب الأيسر ‌ولعب تمريرة عرضية مثالية نحو ‌بالوجون، الذي سدد الكرة في زاوية صعبة على أورلاندو جيل حارس مرمى باراغواي ليجعل النتيجة 2-صفر.

وسجل بالوجون هدفا آخر قبل نهاية الشوط الأول، بعد أن استلم تمريرة طويلة وتجاوز لاعبا اندفع نحوه قبل أن يتخطى لاعبين اثنين ويطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى في أعلى الزاوية اليسرى، ليختتم شوطا مثاليا للفريق المضيف.

واستبدل بوليسيك بشكل مفاجئ قبل بداية الشوط ‌الثاني، وقال الفريق إن المدرب ماوريسيو بوكيتينو سيتحدث عن ‌هذا القرار بعد المباراة.

وخرجت ⁠باراغواي من الاستراحة بحماس أكبر، ونجحت أخيرا في تسجيل هدفها الأول في الدقيقة 73، عن طريق البديل ماوريسيو، الذي استغل خطأ دفاعيا من المنتخب الأميركي.

لكن أميركا واصلت هيمنتها على المباراة، وحسم جيوفاني رينا حسم فوز الولايات المتحدة في الوقت المحتسب بدل الضائع، مسجلا الهدف ⁠الرابع بتسديدة بوجه القدم الخارجي، في ‌اللحظات الأخيرة من المباراة.