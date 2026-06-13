وأحرز داميان بوباديلا، لاعب منتخب باراغواي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه، لمصلحة الولايات المتحدة، في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، المقامة بين الفريقين مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (صباح السبت بتوقيت غرينتش) في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وحاول كريستيان بوليسيتش لاعب منتخب الولايات المتحدة إرسال تمريرة من الجهة اليسرى لمنتصف منطقة الجزاء ومن ثم حاول بوباديلا تشتيت الكرة ولكنها دخلت مرماه بالخطأ.

وأصبح هذا هو الهدف العكسي رقم 55، الذي يتم إحرازه في تاريخ كأس العالم، منذ أن انطلقت نسخته الأولى عام 1930 بأوروغواي، والأول في المونديال منذ هدف الأرجنتيني إنزو فرنانديز في مرمى فريقه خلال فوز منتخب (راقصو التانغو) 2 / 1 على أستراليا بدور الـ16 لنسخة المسابقة عام 2022 بقطر.



كما يعد هذا ثاني هدف عكسي تحرزه باراغواي في بطولة كأس العالم، بعدما سبق أن سجل كارلوس غامارا هدفا بالخطأ في مرماه خلال خسارة الفريق صفر / 1 أمام إنجلترا في مرحلة المجموعات بنسخة المونديال عام 2006 بألمانيا.