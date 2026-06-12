وقال النجم المخضرم (41 عاما)، في تصريح لشبكة "إي إس بي إن"، الجمعة: "من الناحية الجسدية؟ أنا بخير - ألم تشاهدوا مبارياتي؟".

وأعرب رونالدو عن سعادته باستعدادات فريقه لمباراته الافتتاحية في البطولة ضد منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأربعاء المقبل، حيث قال "كانت الاستعدادات جيدة، وإن كانت مرهقة، لأننا بذلنا جهدا كبيرا".

وأضاف: "لقد سيطرنا على مجريات المباريات الودية، لكن الأهم هو انطلاق البطولة رسميا في السابع عشر من الشهر الجاري، في المباراة الأولى، وحينها سيشتد الضغط - حينها سنرى الأبطال الحقيقيين".

وصرّح رونالدو للصحفيين في البرتغال قبل مغادرة منتخب بلاده: "من المهم أن نحقق بداية جيدة، وأن نقدم أداء جيدا في المباراتين الأولى والثانية، وننهي المجموعة في الصدارة".

وتابع: "سنتعامل مع كل مباراة بشكل منفرد، لكن دون التوقع أن نفوز بها جميعا، يجب أن يكون الأمر خطوة بخطوة، والبداية الجيدة هي الأكثر أهمية".

وشدد رونالدو على أنه في مراحل متقدمة من البطولة "عندما تشتد المنافسة ويبدأ الإرهاق النفسي والبدني بالظهور، سنعرف من هو البطل الحقيقي".

ويأمل رونالدو في تحقيق لقبه الأول بكأس العالم خلال مشاركته السادسة في البطولة، معادلا بذلك الرقم القياسي كأكثر اللاعبين المشاركين في نسخ البطولة، علما بأنه لم يتمكن من هزّ الشباك خلال فوز بلاده في مباراتيه الوديتين أمام تشيلي ونيجيريا.

وتعد هذه هي المشاركة التاسعة للبرتغال في كأس العالم، وحقق الفريق المركز الثالث عام 1966 والرابع عام 2006، وهي السنة التي شارك فيها رونالدو لأول مرة في كأس العالم، وفي عام 2022، وصل المنتخب البرتغالي إلى دور الثمانية لكنه خسر أمام المغرب صفر - 1.