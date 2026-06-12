وقال ترامب للمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مساء الخميس في فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي "أتصل بك لأقول لك إنك رجل رائع ومدرب عظيم".

وتابع الرئيس الأميركي الذي لن يحضر المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني مساء الجمعة في لوس أنجلوس: "أعلم مدى جودة اللاعبين. أعتقد أن لديكم فرصة جيدة للفوز باللقب".

وأضاف ترامب الذي لا يُعدّ من عشاق كرة القدم: "أردت فقط أن أتمنى لكم التوفيق!".

بعد مرور 32 عاما على نسخة عام 1994 التي أقيمت على الأراضي الأميركية، تستضيف بلاد "العم سام" مجددا نهائيات كأس العالم، في بطولة غير مسبوقة تمتد عبر ثلاث دول وتضم 48 منتخبا، من بينهم المنتخب الأميركي الذي يأمل في جذب انتباه الجماهير.

ورغم ذلك، لم يسبق للمنتخب الوطني للرجال أن تألق في البطولات العالمية، بخلاف منتخب السيدات، بطل العالم أربع مرات.

وأكد الرئيس التنفيذي لفريق البيت الأبيض لتنظيم كأس العالم، أندرو جولياني، أن ترامب لن يحضر المباراة الافتتاحية للمونديال بين الولايات المتحدة وباراغواي، والتي ستقام في أولى ساعات فجر اليوم السبت.

وأوضح جولياني، الخميس، أن جدول أعمال ترامب لا يسمح له بالحضور، مؤكدا أن الرئيس الـ47 للولايات المتحدة سيتفاعل أكثر مع مجريات المونديال خلال المباريات القادمة.