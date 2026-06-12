وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم، الجمعة، أن المباراة سيديرها حكم الساحة البرازيلي رامون أباتي، 36 عاما، ومعه مواطنيه دانيلو ماتيس ورافاييل ألفيس كمساعدين وكيفين أورتيجا، من بيرو، كحكم رابع ومواطنه مايكل أوروي كمساعد احتياطي.

وأضاف ذات المصدر أن:"إدارة حكم برازيلي لإحدى مباريات منتخب مصر في كأس العالم ستكون الأولى منذ أول ظهور له في النسخة الثانية في إيطاليا 1934، حيث توزعت هوية حكام المباريات الـ 7 بين جنسيات تنتمي إلى دول إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وسويسرا وهولندا من أوروبا وباراجواي وكولومبيا من أمريكا الجنوبية".

ويدخل منتخب مصر منافسات كأس العالم 2026 وسط آمال كبيرة باستعادة مكانته بين كبار المنتخبات العالمية، بعدما نجح في حجز بطاقة التأهل إلى النهائيات، ليعود إلى أكبر مسرح كروي في العالم وهو يحمل طموحات جماهيره العريضة بتحقيق مشاركة تاريخية تليق بإرث الكرة المصرية ومكانتها القارية.

وتضم مجموعة المنتخب المصري الذي يبحث عن إنجاز استثنائي في كأس العالم كل من بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.