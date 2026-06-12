وقال جولياني، الخميس، إن جدول أعمال ترامب لا يسمح له بالحضور، مؤكدا أن الرئيس الـ47 للولايات المتحدة سيتفاعل أكثر مع مجريات المونديال خلال المباريات القادمة.

وقال جولياني لإذاعة "توك سبورت" البريطانية: "لن يحضر (ترامب) المباراة الافتتاحية كما قلنا، جدول عمله مزدحم، لكنني أعلم أنه سيكون منخرطا طوال هذه البطولة".

وأضاف:"لكن الشيء الوحيد، وبحكم معرفتي بالرئيس ترامب منذ نحو 30 عاما، ما يمكنني قوله هو: دائما توقعوا مفاجأة معه. خلال مجريات هذه البطولة، لن أفاجأ إذا رأيناه يتفاعل أكثر فأكثر مع كأس العالم".

ونفى جولياني وجود أي سبب أمني وراء غياب ترامب عن لقاء السبت، مشددا على أن عدم حضور ترامب لا يعني عدم اهتمامه بالبطولة.

وكانت صحيفة "أتلتيك" قد ذكرت، الأربعاء، أن ترامب لا يخطط لحضور مباراة الافتتاح التي ستقام في ملعب لوس أنجلوس بكاليفورنيا.

كما أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بيانا ذكرت فيه أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيحضر المباراة إلى جانب وزير النقل شون دافي ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.

وليس من المعتاد أن يغيب رئيس الدولة المضيفة عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس العالم.

وفي المكسيك، لم تحضر الرئيسة كلاوديا شينباوم في المباراة الافتتاحية لبلادها الخميس، والتي انتهت بفوز المكسيك على جنوب إفريقيا بهدفين لصفر، ومنحت تذكرتها لأحد السكان الأصليين، فيما شوهدت وهي تحتفل بهدف المكسيك من منطقة المشجعين في مكسيكو سيتي.