وقرر الجهاز الفني لـ"أسود الأطلس" استبعاد الزلزولي لاعب ريال بيتيس الإسباني وأكرد مدافع مارسيليا الفرنسي من قائمة الفريق في المونديال، وتوجيه الدعوة إلى أمين السباعي ومروان سعدان، وذلك قبل 24 ساعة من انطلاق البطولة.

وذكر الاتحاد المغربي في بيان نشره الجمعة على منصة "إكس": "بعد خضوع اللاعب عبد الصمد الزلزولي لسلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة، تبين إصابته بالتواء على مستوى الركبة اليمنى مصحوبا بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي، وهي إصابة تستوجب فترة علاج وتأهيل مطولة، مما سيحول دون مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026".

أما أكرد، فذكر البيان أن حالته الصحية تحسنت بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الأخيرة بفضل البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي خضع له، لكن "رغم هذا التطور الإيجابي المسجل، فإن الفترة المتبقية قبل انطلاق المنافسات لا تكفي لاستعادة جاهزيته البدنية والتنافسية بشكل كامل يسمح له بخوض البطولة في أفضل حالاته".

وبناء على هذه التقارير الطبية المعتمدة، وحرصا على ضمان الجاهزية الكاملة لـ"أسود الأطلس"، قرر المدير الفني محمد وهبي استبعاد الثنائي، ودعوة السباعي وسعدان إلى اللائحة المكونة من 26 لاعبا، وفق البيان.

وسبق للسباعي وسعدان أن شاركا في التجمع الإعدادي الأخير للمنتخب المغربي ضمن اللائحة الاحتياطية الموسعة، و"أظهرا التزاما وجاهزية تؤهلهما للانضمام إلى المجموعة خلال هذه المرحلة المهمة"، بحسب المصدر.