وتعرض سفيلفو "يايا" سيتول لاعب منتخب جنوب أفريقيا للطرد في الدقيقة 50، بعد تدخل على مهاجم منتخب المكسيك، بريان جوتيريز وهو في حالة انفراد بمرمى رونوين ويليامز، حارس المرمى.

وشهدت المبارة، حالة طرد ثانية في المباراة بعد تعرض سيمبا زواني لاعب منتخب جنوب أفريقيا لهذا المصير.

وجاء طرد زواني بعد التحام قوي مع ماتيو شافيز لاعب المكسيك، في الدقيقة 84 وهو الذي دخل بديلا في الدقيقة 60 مكان زميله جايدين أدامز.

وتعرض سيزار مونتيس، مدافع منتخب المكسيك، للطرد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، وذلك بعد تدخل قوي على كوليسو موادو لاعب جنوب أفريقيا على مقربة من منطقة الجزاء.

وأشهر الحكم البرازيلي، ويلتون سامبايو، البطاقة الحمراء الثالثة لمونتيس ليصبح ثالث لاعب يتعرض للطرد في المباراة بعد ثنائي جنوب أفريقيا، سفيفلفو يايا سيتول وثيمبا زواني في الدقيقتين 50 و84 على الترتيب.

وكان الرقم القياسي لحالات الطرد في مباريات الافتتاح مسجلا باسم مواجهة الأرجنتين والكاميرون والتي انتهت بفوز الكاميرون بهدف نظيف وطرد اثنين من لاعبيه وهما أندريه كانا بيك وبينيامين ماسينج في افتتاح نسخة عام 1990 في إيطاليا.