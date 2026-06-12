وذكر الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد أن مزراوي عاد إلى تدريبات المنتخب المغربي، بعدما اكتفى في وقت سابق ببرنامج داخل صالة الألعاب الرياضية كإجراء احترازي إثر إصابة في الكتف تعرض لها خلال المباراة الودية أمام النرويج.

وأوضح النادي أن الجهاز الطبي لمنتخب المغرب أخضع اللاعب لفحوص دقيقة، وسط تفاؤل بجاهزيته لخوض اللقاء المنتظر أمام البرازيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة على ملعب "ميتلايف".

ومن المنتظر أيضا أن يشارك ثنائي مانشستر يونايتد كاسيميرو وماتيوس كونيا مع منتخب البرازيل في المباراة التي تعد واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأولى في البطولة.

وتضم المجموعة الثالثة كذلك منتخبي هايتي واسكتلندا، في مجموعة ينتظر أن تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.