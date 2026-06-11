وأشهر الحكم البرازيلي ويلتون سامبايو البطاقة الحمراء الثالثة في المباراة لمدافع المكسيك سيزار مونتيس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد تدخل قوي على لاعب جنوب أفريقيا كوليسو موادو قرب منطقة الجزاء.

وسبق ذلك طرد لاعبي جنوب أفريقيا سفيفلفو يايا سيتول وثيمبا زواني في الدقيقتين 50 و84، ليكمل المنتخب الأفريقي المباراة بتسعة لاعبين، بينما أنهت المكسيك اللقاء بعشرة لاعبين.

وبهذا الرقم، حطمت المباراة الرقم القياسي السابق المسجل في افتتاح مونديال 1990 بإيطاليا، عندما شهدت مواجهة الأرجنتين والكاميرون حالتي طرد للاعبي الكاميرون أندريه كانا بيك وبنجامين ماسينغ، في اللقاء الذي انتهى بفوز الكاميرون بهدف دون رد.

وجمعت المباراة الافتتاحية بين الإثارة والندية والرقم القياسي، لتسجل واحدة من أكثر بدايات كأس العالم سخونة في تاريخ البطولة.