وافتتح خوليان كينيونيس التسجيل للمكسيك في الدقيقة التاسعة مستغلا خطأ دفاعيا، قبل أن يضيف المخضرم راؤول خيمينيس الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 67، ليمنح أصحاب الأرض أول ثلاث نقاط في المجموعة الأولى.

وشهد اللقاء تحولا كبيرا مطلع الشوط الثاني بطرد مدافع جنوب إفريقيا سفيفيلو سيتولي في الدقيقة 49، قبل أن يتلقى البديل ثيمبا زواني البطاقة الحمراء الثانية لمنتخبه في الدقيقة 84، فيما أكملت المكسيك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع سيزار مونتيس في الوقت بدل الضائع.

وبهذا الانتصار، تصدرت المكسيك المجموعة الأولى مؤقتا بانتظار مواجهة كوريا الجنوبية وتشيكيا، فيما كرر المدرب خافيير أغيري تفوقه على البلجيكي هوغو بروس، بعدما سبق أن التقيا كلاعبين في افتتاح مونديال 1986 على الملعب ذاته وانتهت المباراة أيضاً بفوز المكسيك.

كما دخلت المباراة سجل تاريخ كأس العالم باعتبارها أكثر مباريات الافتتاح من حيث عدد البطاقات الحمراء، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في افتتاح مونديال 1990 بين الأرجنتين والكاميرون، الذي شهد حالتي طرد.