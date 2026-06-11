ففي الماضي كان النشيد الوطني للبلدين مقتصرا على اللاعبين الأساسيين في كلا المنتخبين، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر تغيير ذلك في النسخة الجديدة من كأس العالم.

وبدلا من ذلك تجمع كافة اللاعبين الـ26 في كلا المنتخبين إلى جانب المدرب، ليقفوا في منتصف الملعب في وجه بعضهم البعض، قبل أن يؤدي كل منتخب النشيد الوطني الخاص به في حضور جميع اللاعبين.

ويلتقي الفريقان في افتتاح المونديال للمرة الثانية، بعد أن سبق لهما افتتاح نسخة عام 2010 في جنوب إفريقيا، حيث انتهى اللقاء بالتعادل 1-1.