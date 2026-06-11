وأعلن النادي الملكي، الخميس، التعاقد مع "سبيشل وان" حتى عام 2029، في خطوة متوقعة تماما بعدما سبق لرئيس النادي فلورنتينو بيريز أن تعهد بالتعاقد معه في حال إعادة انتخابه، وهذا ما حصل الأحد حين أعيد انتخابه حتى 2030.

ويعود ابن الـ63 عاما إلى مدريد وهو أمام تحد هائل: مساعدة العملاق الإسباني على العودة إلى منصة التتويج بعد موسمين متتاليين بلا ألقاب كبرى، في وقت خفت فيه بوضوح بريقه التدريبي منذ رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل نحو 8 أعوام.

وبعدما دفع 17.3 مليون دولار من أجل تحريره من عقده مع بنفيكا، الذي أنهى معه الموسم دون هزيمة في الدوري البرتغالي لكن من دون أن ينجح في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، سيتولى مورينيو مهمة إعادة النظام إلى غرفة ملابس منقسمة، وإعادة بناء فريق قادر على المنافسة.

ولهذا الغرض، يمكنه التعويل على قادم جديد وعد به أيضا بيريز، هو المدافع الدولي الفرنسي إبراهيما كوناتيه الذي تأكد انتقاله الإثنين بعد انتهاء عقده مع ليفربول الإنجليزي.

ووفق الوعود التي قطعها بيريز خلال حملته الانتخابية، قد يلحق به ظهير هولندا الدولي دنزل دومفريس من إنتر ميلان الإيطالي.

إلا أن المدرب البرتغالي المعروف بمزاجه البركاني والاستفزازي وبقدراته القيادية، سيواجه المعضلات نفسها التي واجهها أسلافه الإيطالي كارلو أنشيلوتي وشابي ألونسو وألفارو أربيلوا، الذين فشلوا جميعا في إيجاد توليفة تجمع النجوم الثلاثة الفرنسي كيليان مبابي والبرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينغهام، من دون الإخلال بتوازن التشكيلة.

وتولى مورينيو تدريب ريال مدريد بين عامي 2010 و2013، وحقق خلال هذه الفترة 3 ألقاب محلية، هي دوري وكأس وسوبر، بينما فشل أوروبيا.