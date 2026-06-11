وسيستهل منتخب الأرجنتين، بطل العالم والمتصدر الجديد للتصنيف العالمي بعد تقدمه مركزين، إثر انتصارين في مباراتين تحضيريتين خاضهما أمام أيسلندا وهندوراس، وذلك على حساب وصيفته المونديالية فرنسا التي تراجعت مركزين بعد خسارتها أمام كوت ديفوار 2-3 وديا، كما أصبح أبطال العالم متقدمين على إسبانيا التي حافظت على المركز الثاني رغم تعادلها مع العراق 1-1.

وواصل المغرب تقدمه على لائحة التصنيف بارتقائه مركزا واحدا، وبات سابعا في أفضل ترتيب له على الإطلاق منذ إنشاء لائحة التصنيف العالمي في أغسطس 1993، متجاوزا هولندا التي تراجعت إلى المركز الثامن بخسارتها أمام الجزائر 0-1 وديا.

وحافظت الجزائر على مركزها الثامن والعشرين برصيد 1571.03 نقطة بعدما كسبت 6.78 نقاط أمام مصر، التي بقيت في المركز 29 لكنها خسرت 3.19 نقاط.

وتراجعت تونس مركزا واحدا وصارت في المركز 45 على غرار قطر التي أصبحت في المرتبة 56، أمام العراق الذي بقي في الرتبة 57.

وحافظت السعودية والأردن على مركزيهما الـ61 والـ63 تواليا.

أما في قائمة العشرين الأفضل ترتيبا، فكان هناك تقدم طفيف لمنتخبي المكسيك (14، +1)، وأوروغواي (16، +1)، مع دخول إيران (20، +1) إلى كوكبة العشرين الأوائل.

وفي أول 100 منتخب، كان أفضل المتقدمين المجر (39، +3)، وتشيلي (51، +3)، والصين (91، +3)، مقابل أكبر تراجع سجلته منتخبات صربيا (41، -4)، ومالي (55،-3)، وبنين (93، -3).

أما أكبر هبوط في الترتيب العام، فكان من نصيب لبنان (115، -7)، وبوتان (192، -6).

وجاء تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل كالتالي:

1- الأرجنتين 1877.27 نقطة (+2)

2- إسبانيا 1874.71

3- فرنسا 1870.70 (-2)

4- إنجلترا 1828.02

5- البرتغال 1767.85

6- البرازيل 1765.86

7- المغرب 1755.10 (+1)

8- هولندا 1753.57 (-1)

9- بلجيكا 1742.24

10- ألمانيا 1735.77