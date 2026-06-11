وتشهد النسخة الثالثة والعشرون من كأس العالم التي تستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى 19 يوليو، مشاركة قياسية تضم 48 منتخبا، مع إقامة 104 مباريات.

وأحيت النجمة الكولومبية شاكيرا، الحفل أمام أكثر من 80 ألف متفرج اكتظت بهم مدرجات الملعب التاريخي، وبحضور مواطنها جي بالفين والمغني النيجيري بورنا بوي، في حفل موسيقي رائع أظهر الخصوصية الموسيقية التي تتمتع بها المكسيك .

وتقام مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب أفريقيا في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي التشيك وكوريا الجنوبية، واللذين يلتقيان صباح الجمعة.

وبعد نهاية الحفل الغنائي تم رفع أعلام الدول المشاركة الـ48 وسط حفاوة جماهيرية كبيرة، ثم اختتم الحفل قبل دخول لاعبي الفريقين إلى أرضية الملعب استعدادا لخوض المباراة الأولى في المونديال.