وأكدت شركة "سايتا" للملابس الرياضية تغيير تصميم القميص، قبل مباراة هايتي الأولى في المونديال ضد اسكتلندا، السبت.

لكن الشركة أوضحت أيضا أن التصميم القديم لم يكن يحمل أي إشارات سياسية، بل حمل "تكريما لجهود الرجال والنساء الذين يساهمون يوميا في بناء مستقبل هايتي".

وتواجد في أسفل الجزء الأمامي لقميص هايتي رسما لمعركة فيرتيير، التي جرت عام 1803 بين العبيد المحليين والقوات الفرنسية، وأسفرت عن استقلال هايتي.

وارتدى منتخب هايتي هذا القميص في مباراتين وديتين قبل تدخل الفيفا.

وقالت الشركة أيضا إنها صممت القمصان الأصلية "تقديرا واحتفاء بفخر وصمود وروح الشعب في هايتي"، لكنها استجابت حاليا لـ"مطالب أخيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وسيرتدي منتخب هايتي القميص الأزرق المعدل في مباراته ضد اسكتلندا، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا البرازيل والمغرب.