وقال اليويفا في بيان: "عقب مشاورات مع الاتحاد الشقيق، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر اليويفا تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة السوبر الأوروبية 2026".

ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع باريس سان جرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا وأستون فيلا الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، في 12 أغسطس بمدينة سالزبورغ النمسوية.

وكال رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، المديح بأرتان، واصفا إياه بأنه "حكم شاب ومتميز، لكنه يتمتع بخبرة كبيرة، وقد أثبت كفاءته في أعلى مستويات المنافسات التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وأضاف تشيفيرين: "كرة القدم وجدت لتقريب الناس من بعضهم البعض، واليويفا يريد أن يظهر احترامه لعمر ولمهاراته التحكيمية الاستثنائية التي أهلته لنيل هذا التكليف المرموق".

وأوضح اليويفا أن تعيين أرتان يأتي في إطار اتفاق تعاون مع الكاف، يهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون بين الاتحادين.

ونوه الاتحاد الأوروبي في بيانه أنه والكاف "يتشاركان الالتزام بتطوير كرة القدم على جميع المستويات وتعزيز القيم الأساسية، المتمثلة في الوحدة والمساواة وعدم التمييز".

كما أكد رئيس الكاف الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، أن أرتان "جعل الصومال والقارة الإفريقية بأسرها يشعران بفخر كبير".

وأضاف موتسيبي: "فوزه بجائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025 واختياره ضمن حكام كأس العالم 2026، يعكسان قدراته التحكيمية العالمية والمكانة الدولية التي يحظى بها".

واعتبر أن تعيينه لإدارة مباراة كأس السوبر الأوروبية "شرف كبير لعمر وللحكام الأفارقة، كما أنه مثال رائع على قدرة كرة القدم على جمع وتوحيد الشعوب في إفريقيا وأوروبا والعالم".

ومنع أرتان من دخول الولايات المتحدة، السبت، عقب وصوله إلى مطار ميامي الدولي، رغم حصوله على تأشيرة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية لـ"فرانس برس"، مساء الثلاثاء، إن الحكم الصومالي "له ارتباطات بأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية"، وهو ما جعله "غير مؤهل لدخول الولايات المتحدة".

كما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه لن يكون ضمن قائمة الحكام المشاركين في بطولة كأس العالم التي تنطلق الخميس.

وقال رئيس الفيفا جاني إنفانتينو، الأربعاء، إن قضية أرتان "مؤسفة".

وأشار إنفانتينو في مؤتمر صحفي عشية انطلاق كأس العالم إلى أنه "من المؤسف أيضا ما حدث لعمر، الحكم من الصومال، لكننا في النهاية لا نتحكم في كل شيء".

وأضاف: "نحاول دائما إيجاد حلول، لكن يجب أن نحترم أننا لسنا ملوك العالم لنفرض قراراتنا على الحكومات وقوات الشرطة، نحن منظمة رياضية".

وكان اختيار أرتان ضمن قائمة تضم 52 حكما لإدارة مباريات النهائيات المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة مصدر فخر كبير لمواطنيه في الصومال.

وعاد الحكم إلى مقديشو، الأربعاء، حيث حظي باستقبال حافل، وتعهد بالمشاركة في النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2030.