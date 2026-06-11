وتطرح سياسة الهجرة المتشددة للرئيس الأميركي دونالد ترامب صعوبات لدخول بعض الجنسيات إلى الولايات المتحدة، وطالت حتى المشاركين في المونديال مثل الحكم الصومالي عمر أرتان الذي منع من الدخول رغم حيازته تأشيرة.

وقال جوليان كواديو أدونيس رئيس اللجنة الوطنية لمشجعي كوت ديفوار لـ"فرانس برس": "تخلى المشجعون عن السفر لأن الولايات المتحدة لا تريد رؤية مشجعين من بعض الدول، من بينها كوت ديفوار، على أراضيها. كانت الولايات المتحدة واضحة معنا حين قالت إنها لا ترغب في استقبال مشجعينا".

وأضاف: "هذا الوضع يؤلمنا كثيرا لأنه يمنعنا من أداء واجبنا الأساسي، دعم منتخبنا. كان بإمكاننا إبراز ثقافتنا وخبرتنا في تشجيع الفرق من المدرجات"، علما أن اللجنة الوطنية للمشجعين تابعة لوزارة الرياضة.

ولم يسمح سوى لعدد محدود من مسؤولي اللجنة بالسفر إلى الولايات المتحدة، خلافا للمشاركات الثلاث السابقة في كأس العالم، 2006 و2010 و2014، أو خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا، حيث كانت الهيئة ترسل عادة عشرات المشجعين.

وسبق لكواديو أن أعرب في مارس عن أمله في إرسال 500 مشجع إلى الولايات المتحدة.

وأوضح أن دور المسؤولين القلائل المسموح لهم بالسفر سيتمثل في إدارة المشجعين الإيفواريين المقيمين في الولايات المتحدة، مضيفا أن "حتى ممثلي الهيئة لم يستحصلوا على التأشيرات بسهولة على الإطلاق، إذ كان علينا التفاوض والنقاش من أجل إيصال صوتنا".

وحذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في وقت سابق هذا العام من إمكانية منع دخول مشجعين، قائلا: "تذكرتكم ليست تأشيرة".

وتضاف هذه القيود إلى الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر المباريات، مما يزيد الانتقادات الموجهة إلى بطولة ينظر إليها على أنها بعيدة عن القاعدة الجماهيرية لكرة القدم.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الإيفواري مباراتين من أصل 3 في دور المجموعات في الولايات المتحدة، في 15 و25 الحالي في فيلادلفيا أمام الإكوادور وكوراساو، بينما تقام مباراته الأخرى في تورونتو الكندية في 20 منه ضد ألمانيا.