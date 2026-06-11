وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام نقلا عن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استبدل المدير الفني المغربي الزلزولي وأكرد بكل من مروان سعدان لاعب الفتح السعودي، وأمين السباعي لاعب أنجيه الفرنسي.

ولم يعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم بعد استبعاد اللاعبين عبر الحسابات الرسمية للمنتخب.

وتسمح لوائح المونديال بإمكانية المنتخبات استبعاد اللاعبين المصابين قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة الافتتاحية.

وعقدت الآمال على مشاركة أكرد مدافع مارسيليا الفرنسي في المونديال، بعد ظهوره في التدريبات في الأيام الماضية، غير أنه لم يتعاف بالكامل من الإصابة التي عاناها في عظم العانة، التي أبعدته عن الملاعب منذ مارس الماضي.

كما تعرض الزلزولي لإصابة في الركبة في ودية المغرب والنرويج قبل أيام، وأشارت التقديرات الأولية إلى أن الإصابة ستبعد لاعب ريال بيتيس الإسباني عن الملاعب 3 أو 4 أسابيع.

ويلعب المغرب في المجموعة الثالثة من المونديال مع البرازيل واسكتلندا وهايتي، ومن المرتقب أن يواجه "راقصي السامبا" في أول مباراة، السبت.