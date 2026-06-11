ونقلت وسائل إعلام أميركية، من بينها موقع بوليتيكو ومجلة ذا أتليتيك، عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأميركي لن يحضر المباراة المقرر إقامتها في لوس أنجلوس، الجمعة، فيما لم يصدر البيت الأبيض أو وزارة الخارجية تعليقا فوريا على هذه التقارير.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أعلن في وقت سابق أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيحضر المباراة، التي تعد أول مواجهة في هذا المونديال تُقام على الأراضي الأميركية.

وسيرأس روبيو وفدا يضم أيضا وزير النقل شون دافي ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.

وعلى هامش المباراة، يعتزم روبيو عقد لقاء مع رئيس باراغواي سانتياغو بينيا لبحث ملفات تشمل الأمن الإقليمي والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا الناشئة.

وتستضيف الولايات المتحدة، إلى جانب المكسيك وكندا، أكبر نسخة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم.

وللمرة الأولى يشارك 48 منتخباً في البطولة، التي تتضمن 104 مباريات حتى المباراة النهائية.

وسيخوض المنتخب الأميركي مباراتين من أصل 3 في دور المجموعات على ملعب فريقَي لوس أنجلوس رامز ولوس أنجلوس تشارجرز في مدينة إنغلوود جنوب لوس أنجلوس.

وإلى جانب باراغواي، سيواجه المنتخب الأميركي كلا من أستراليا وتركيا.

وتنطلق بطولة كأس العالم، مساء الخميس، بالمباراة الافتتاحية بين المكسيك، إحدى الدول المضيفة، وجنوب إفريقيا على ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي.