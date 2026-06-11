وكتبت الناشطة الصومالية هبة شوكري، في منشور على منصة "إكس"، أن أحد التجار الصوماليين أطلق حملة التبرعات وافتتحها بمبلغ 100 ألف دولار، على أن يكون الهدف جمع مليون دولار كهدية تقديرية للحكم الدولي، معربة عن فخرها بما وصفته بـ"التكاتف الشعبي الصومالي" لدعمه.

وحظي عرتن باستقبال حافل لدى عودته إلى العاصمة مقديشو، بعد أن تبدد حلمه في أن يصبح أول حكم صومالي يدير مباريات في نهائيات كأس العالم 2026، فيما تحولت قضيته إلى قضية رأي عام داخل الصومال، وسط إشادة واسعة بمسيرته التحكيمية وإنجازاته على المستوى القاري.

وكان عرتن قد توج بجائزة أفضل حكم في إفريقيا لعام 2025، ويعد أحد أبرز حكام القارة، قبل أن تمنعه السلطات الأميركية من دخول أراضيها عبر مطار ميامي الدولي لأسباب قالت إنها تتعلق بـ"دواع أمنية"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

ورغم غيابه عن الحدث الكروي الأكبر في العالم، حظي الحكم الصومالي بموجة واسعة من الدعم والتعاطف داخل الصومال وخارجها، فيما أشاد متابعون ورياضيون بمسيرته المهنية وإنجازاته، معتبرين أنه حقق إنجازا تاريخيا بوصوله إلى قائمة حكام كأس العالم.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد استبعد عرتن من قائمة حكام البطولة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة، علما بأن الصومال من بين نحو 40 دولة تخضع لقيود سفر فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إطار سياسات الهجرة.