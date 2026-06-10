واحتفى لاعبو المنتخب البرازيلي بمدربهم عبر تشكيل ممر شرفي، في أجواء طغت عليها روح الدعابة، إذ قال مهاجم برشلونة رافينيا: "لقد مر من خلاله، لكن لم يلمسه أحد".

ويواصل نيمار برنامجا مكثفا لإعادة التأهيل بعد إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في ربلة الساق تعرض له خلال مشاركته مع سانتوس منتصف مايو الماضي.

وبات غياب المهاجم البالغ من العمر 34 عاما عن المباراة الافتتاحية أمام المغرب، السبت، مؤكدا، فيما لا تزال مشاركته في مواجهتي هايتي واسكتلندا محل شك.

ورغم استمرار غياب الهداف التاريخي للبرازيل، أبدى محللون برازيليون تفاؤلهم بقدرة المنتخب على المنافسة على اللقب السادس في تاريخه، والأول منذ 24 عاما.

وقال زينيو، أحد أبطال مونديال 1994: "البرازيل ليست المرشح الأول، لكنها تمتلك لاعبين قادرين على تشكيل فريق قوي، وأعتقد أن لديها فرصتها".

من جانبه، رأى المعلق البرازيلي بنجامين باك أن أنشيلوتي لن يغير هوية المنتخب، قائلا إن المدرب الإيطالي سيعتمد على الدفاع المنظم والانتقال السريع إلى الهجوم، مضيفا: "إنها مجموعة شابة تتمتع بلياقة بدنية عالية ولديها مدرب رائع، وأضع البرازيل ضمن المرشحين للفوز باللقب".

ويستهل منتخب "السيليساو" مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب على ملعب ميتلايف في إيست رذرفورد بولاية نيوجيرزي.