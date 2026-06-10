وأدت الأمطار الغزيرة والبرق إلى غمر أرضية ملعب "إنتر آند كو" بالمياه قبل موعد انطلاق المباراة المقرر عند الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش).

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: "تم تأجيل مباراة اليوم أمام كوستاريكا بسبب الظروف الجوية في أورلاندو، وسنوافيكم بالمستجدات فور توفرها".

وبحسب اللوائح، قد يمتد التأجيل 30 دقيقة إضافية في حال رصد أي صاعقة برق ضمن دائرة نصف قطرها ثمانية أميال من الملعب.

باتت التأجيلات المرتبطة بالأحوال الجوية مشهدا متكررا في المباريات المقامة بالولايات المتحدة، وهو ما يثير تساؤلات قبل انطلاق كأس العالم، الخميس.

وكان المنتخب الإنجليزي قد اختار إقامة مباراتين وديتين في ولاية فلوريدا للتأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة، قبل الانتقال إلى معسكره في مدينة كانساس سيتي.

ويبدأ منتخب "الأسود الثلاثة"، أحد أبرز المرشحين للقب، مشواره في البطولة بمواجهة كرواتيا في 17 يونيو، قبل أن يلتقي غانا وبنما ضمن منافسات المجموعة الرابعة.