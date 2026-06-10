وردا على سؤال حول ما إذا كان يشعر بأن الفيفا "فقد السيطرة على البطولة" بعد منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة، ورفض منح تأشيرات لبعض أفراد الجهاز الفني والإداري لمنتخب إيران، قال إنفانتينو خلال مؤتمر صحفي: "نحاول دائما إيجاد حلول، لكن يجب أن نحترم حقيقة أننا لسنا ملوك العالم الذين يمكنهم فرض قراراتهم على الحكومات وأجهزة الشرطة، فنحن منظمة رياضية".

ووصف إنفانتينو، الصديق المقرب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منع أرتان من دخول الولايات المتحدة بأنه "أمر مؤسف"، لكنه دعا إلى "التحلي بالهدوء".

وأوضح أن الفيفا لا يستطيع فرض شروطه على الحكومات بشأن من يسمح له بدخول بلدانها، رغم أنها تعمل "خلف الكواليس".

وقال رئيس الفيفا: "نسعى دائما لجعل الوضع إيجابيا قدر الإمكان وإيجاد حلول. أحيانا ننجح وأحيانا أخرى لا".

وأضاف: "نحن لا نعيش على القمر، بل على كوكب الأرض".

ولم يسمح للحكم الصومالي بالدخول إلى الولايات المتحدة، رغم حيازته على جميع وثائق السفر اللازمة، علما أنه كان ضمن قائمة من 7 حكام أفارقة اختارهم الفيفا للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم.

وتعرض أرتان لاستجواب دام عدة ساعات من ضباط الجمارك الأميركية لدى وصوله إلى ميامي، ومنع من الدخول، وتم ترحيله مجددا إلى إسطنبول.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية نقلا عن مسؤول في إدارة ترامب، أن استجواب الحكم "كشف عن ارتباطه بأعضاء مشتبه بهم في منظمات إرهابية"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

والصومال ضمن 39 دولة فرضت عليها الولايات المتحدة إجراءات هجرة صارمة، ويتواجد أيضا ضمن مجموعة أصغر من الدول التي يسمح لمواطنيها بدخول الولايات المتحدة في حالات استثنائية فقط.

وسبق أن قال إنفانتينو في 2025 أن جميع الفرق وجماهيرها سيكون مرحبا بهم في كأس العالم.