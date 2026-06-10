وأكد الأهلي المصري في بيان عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي، أن برشلونة طلب تفعيل بند شراء المهاجم المتواجد حاليا مع منتخب مصر للمشاركة في كأس العالم.

وانتقل عبد الكريم (18 عاما) إلى صفوف برشلونة في أوائل فبراير الماضي على سبيل الإعارة، حتى نهاية موسم 2025-2026.

وتضمنت إعارة اللاعب الشاب بندا يسمح بشرائه نهائيا مقابل 1.5 مليون يورو إضافة إلى حوافز مالية أخرى تصل إلى 3.5 ملايين يورو، إضافة إلى استفادة الأهلي بـ15 بالمئة من إعادة بيع اللاعب لناد آخر مستقبلا.

وأثبت عبد الكريم قدراته أثناء إعارته للنادي الكتالوني بتسجيله 6 أهداف مع فريق برشلونة للشباب، مما دفع المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن لضمه لقائمة مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشارك المهاجم المصري الواعد لأول مرة بقميص المنتخب الأول بالمشاركة بديلا لدقائق في وديتي روسيا والبرازيل، استعدادا لمواجهة بلجيكا وإيران ونيوزلندا ضمن منافسات المجموعة السابعة لكأس العالم.

وخطف عبد الكريم أنظار برشلونة بمشاركته مع منتخب مصر للناشئين في بطولة كأس العالم تحت 17 عاما، التي أقيمت أواخر العام الماضي في قطر.

كما أكد الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة أنه ينتظر عودة عبد الكريم من كأس العالم، مضيفا أنه من الوارد الاستعانة به في معسكر الفريق الأول خلال الصيف استعدادا للموسم الجديد.