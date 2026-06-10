وتعاقدت الفيفا مع النجمتين شاكيرا ومادونا إلى جانب فرقة "كيبوب بي تي إس" لإحياء العرض في ملعب "ميت لايف ستاديوم"، في أول استعراض فني سيقام بين شوطي نهائي كأس العالم.

واستمرت الاستراحة بين الشوطين خلال نهائي كأس العالم للأندية العام الماضي في الملعب نفسه لمدة 24 دقيقة.

ونقلت صحيفة "غارديان" عن عدة جهات تملك حقوق بث المونديال أن طلباتها المتكررة إلى الفيفا للحصول على توضيحات بشأن مدة الاستراحة بين الشوطين لم تلق أي رد، مما سبب مشاكل خاصة للقنوات التجارية التي يتعين عليها بيع المساحات الإعلانية المتاحة خلال تلك الفترة.

وقال مصدر من إحدى الجهات المالكة للحقوق إنها ترجح أن يستمر العرض الموسيقي لمدة تتراوح بين 12 و15 دقيقة، مع وقت إضافي لتفكيك منصات الغناء، مما قد يمدد فترة الاستراحة إلى ما بين 25 و30 دقيقة.

وتنص قوانين الفيفا على أنه يحق للاعبين الحصول على استراحة بين الشوطين لا تتجاوز 15 دقيقة، ولا يجوز تعديلها إلا بإذن من الحكم.

وفي ظل استمرار رفض الاتحاد الدولي تأكيد مدة الاستراحة، وصف أحد المصادر الوضع بأنه "ما يزال متعثرا".

وعملت الفيفا على توسيع نطاق الترفيه المصاحب للمباريات في هذه النسخة من كأس العالم استجابة لمطالب السوق الأميركية.

وستشهد المباراة الافتتاحية في كل دولة من الدول المستضيفة، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حفلات افتتاحية يحييها نجوم مختلفون.