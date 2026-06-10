وتدخلت شرطة مكافحة الشغب لتهدئة الأوضاع بعد مواجهة بين بعض لاعبات البرازيل والإسبانية ‌باولا سيبويادا لوبيز التي أدارت اللقاء، عقب إنهاء أصحاب الأرض المباراة، ‌بتسع لاعبات، حيث تم طرد مدربهم و3 من المساعدين والإداريين.

وحصل مدرب البرازيل أرثر إلياس، الذي تلقى بطاقة صفراء في الشوط الأول بسبب تداخل ألوان الطاقم، على إنذار ثان في الدقيقة ‌77 بعد ركل الكرة بعيدا، ‌في حين ⁠طردت لوبيز بعض أعضاء جهازه المعاون أيضا.

ونالت بيا زانيراتو بطاقة صفراء ثانية بعدما دفعت إميلي سونيت في الوقت المحتسب بدل الضائع. ⁠ثم حصلت تارسياني ‌على بطاقة حمراء مباشرة بعدها بفترة وجيزة بسبب ⁠توجيه ضربة بالمرفق إلى صوفيا ويلسون.

وتعرضت المهاجمة البرازيلية كيرولين ⁠للطرد بسبب الاحتجاج على لوبيز بعد إطلاق صفارة النهاية، كما نالت لودميلا بطاقة حمراء أيضا بسبب ⁠التصفيق للوبيز بشكل ساخر.

وتستضيف البرازيل، التي تغلبت على الولايات المتحدة 2-1 يوم السبت الماضي في المباراة الأولى من المواجهة المزدوجة، كأس العالم للسيدات العام المقبل.

وقالت ليندسي هيبس لاعبة خط ‌وسط الولايات المتحدة "آمل ألا يكون هذا هو الشكل الذي ستبدو عليه المباراة النهائية لكأس العالم".