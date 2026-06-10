وحرمت الإصابات أو الاستبعاد أو عدم التأهل أسماء لامعة من التواجد في الحدث الكروي الأبرز عالميا.

وفيما يلي قائمة تضم 11 لاعبا غائبا عن كأس العالم التي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو.

حراسة المرمى

جيانلويجي دوناروما لعب 82 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا وساهم في تتويجه بلقب يورو 2020، كما فاز أيضا بدوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في الدوري الفرنسي بقميص باريس سان جيرمان قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي الذي فاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة.

لكن دوناروما (27 عاما) لم يشارك بعد في كأس العالم، لفشل منتخب إيطاليا في التأهل للمرة الثالثة على التوالي.

خط الدفاع

هاري ماغواير: شعر لاعب مانشستر يونايتد المخضرم بصدمة وخيبة أمل لعدم اختياره من توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا، وقال بلهجة غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "كنت واثقا من قدرتي على لعب دور أساسي مع منتخب بلدي هذا الصيف بعد موسم جيد مع فريقي".

لعب ماغواير 66 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي، وساهم في احتلال يونايتد المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه كان ضمن أبرز اللاعبين الغائبين بقرار من المدرب الألماني.

رافاييل جيريرو: يعيش اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، والذي توج مع البرتغال ببطولة أمم أوروبا 2016 لحظات صعبة هذا الصيف، وذلك بعد مسيرة دولية دامت 65 مباراة بقميص بلاده، ويبحث جيريرو عن ناد جديد بعدما قرر بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني عدم تجديد تعاقده هذا الصيف، ولم يتم اختياره في قائمة كأس العالم.

إيدر ميليتاو: عاد النجم البرازيلي مدافع ريال مدريد بعد تعافيه من إصابتين خطيرتين في الركبة، لكن اللاعب البالغ من العمر 28 عاما سيغيب مجددا عن الملاعب بعد عملية جراحية جديدة في فنلندا للتعافي من إصابة عضلية.

داني كارفاخال: ساهم اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في تتويج إسبانيا ببطولة أمم أوروبا 2024، وحقق العديد من الألقاب بقميص ريال مدريد الذي سيغادره بعد 13 عاما، ولكنه لم ينضم لقائمة منتخب بلاده ليحرم من مشاركة ثالثة في كأس العالم.

لاعبو خط الوسط والهجوم

كريستوف باومجارتنر: لمع اللاعب النمساوي مع فريقه لايبزج الألماني، وكان من المتوقع أن يكون ركيزة مهمة في قائمة منتخب بلاده بكأس العالم، لكنه سيغيب عن البطولة بعد إصابة عضلية تعرض لها خلال الإحماء قبل مباراة ودية أمام تونس.

دومينيك سوبوسلاي: خسر قائد منتخب المجر ونجم ليفربول الإنجليزي فرصة المشاركة في كأس العالم بسيناريو مؤلم، بعدما سجل هدفا في الوقت بدل الضائع، ولكنه لم يكن كافيا لتجنب منتخب بلاده للخسارة أمام أيرلندا بنتيجة 2-3، والتأهل من مرحلة الملحق.

سيرج جنابري: أصيب في العضة الضامة خلال الربيع ليغيب مهاجم بايرن ميونخ البالغ من العمر 30 عاما، ويتكرر ما حدث له قبل بطولة أمم أوروبا 2024. تألق جنابري مع الفريق البافاري، وكان مرشحا بارزا للانضمام لقائمة منتخب ألمانيا في كأس العالم، وسيكون عليه الانتظار فترة أطول ليخوض مباراته الدولية رقم 57.

خفيتشا كفاراتسخيليا: يعد قائد منتخب جورجيا أحد أغلى اللاعبين في العالم، حيث تقدر قيمته السوقية بـ162 مليون دولار بعد تتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتاليتين مع باريس سان جيرمان. فاز كفاراتسخيليا بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لكنه فشل في الصعود بجورجيا لكأس العالم لأول مرة في تاريخها، بعدما وصل منتخب بلاده لدور الـ16 في أول مشاركة له في بطولة أمم أوروبا 2024.

روبرت ليفاندوفسكي: سيغيب نجم وقائد منتخب بولندا البالغ من العمر 37 عاما عن كأس العالم بعد خسارة درامية أمام السويد بنتيجة 2-3 في مباراة فاصلة. يملك ليفاندوفسكي رقمين قياسيين، فهو الأكثر تمثيلا لمنتخب بلاده بمشاركته في 167 مباراة دولية، كما أنه الهداف التاريخي لبولندا بتسجيله 89 هدفا، وحقق العديد من الألقاب مع بايرن ميونخ ثم برشلونة، ويبحث حاليا عن فريق جديد بعد انتهاء تعاقده مع الفريق الكتالوني.

لويس سواريز: تقترب أرقامه من أرقام ليفاندوفسكي، حيث أحرز 69 هدفا في 143 مباراة دولية، ولكن لم يتم اختياره ضمن قائمة أوروغواي النهائية بعد أن أكد بأنه لن يرفض تمثيل منتخب أوروغواي، ولكن زميل ليونيل ميسي في خط هجوم إنتر ميامي الأميركي انتقد مارسيلو بييلسا مدرب منتخب بلاده الذي لم يضم سواريز لقائمة كأس العالم.