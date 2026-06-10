وكانت أرقام جوازات السفر مدرجة في ورقة التشكيلة الرسمية للمنتخب، وكان من المفترض حجبها قبل توزيعها على وسائل الإعلام والجمهور، إلا أنها نشرت من دون إخفاء البيانات، قبل المباراة التي جرت بولاية ألاباما الأميركية.

وعلى أرض الملعب، فازت الأرجنتين على آيسلندا بنتيجة 3-0 أمام أكثر من 88 ألف متفرج، وشهد اللقاء عودة ميسي من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، حيث سجل هدفا بعد دقيقتين فقط من دخوله بديلا في الشوط الثاني.

وتعرض لاوتارو مارتينيز لعرقلة داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة حاسمة من ميسي، ليحتسب الحكم ركلة جزاء نفذها ميسي بنجاح، مانحا منتخب بلاده التقدم بهدفين دون رد.

وبهذا الهدف، أصبح ميسي أكبر لاعب يسجل للأرجنتين سنا، بعمر 38 عاما و11 شهرا، متجاوزا الرقم القياسي الذي ظل بحوزة أنخيل لابرونا منذ عام 1957.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه في مواجهة الجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة، الثلاثاء.