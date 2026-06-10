وكان من المقرر أن يصبح أرتان أول حكم من الصومال يدير مباريات في كأس العالم، بعدما تمكن من الوصول للقائمة النهائية للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للبطولة.

ويعد أرتان واحدا من أفضل الحكام في إفريقيا، وتم اختياره كأفضل حكم رجل في القارة عام 2025.

وأوقف الحكم الصومالي في مطار ميامي الدولي، السبت، بسبب "دواع أمنية"، وفقا لبيان صادر عن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية من دون الخوض في تفاصيل هذه المخاوف، وبالتالي استبعده الفيفا من قائمة حكام البطولة.

وحصل أرتان على تأشيرة سفر للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكرته سفارة الصومال في كينيا التي تعاملت مع الطلب.

وحظي أرتان باستقبال الأبطال لدى وصوله إلى مطار مقديشو.

ووجه الحكم الشكر للحكومة الصومالية والجماهير، وأيضا الفيفا لدعمهم له.

وقال أثناء تلويح مئات الجماهير بعلم الصومال: "أعدكم، بمشيئة الله، أنني سأحضر البطولة التالية. أريد أن يطمئن الشعب الصومالي إلى هذا وأن يظل واثقا".

وأثارت هذه الخطوة الأميركية غير المسبوقة بمنع حكم معين من قبل الفيفا من دخول الدولة المضيفة لكأس العالم، غضبا دوليا واسعا، وأثارت تساؤلات لدى بعض المشجعين حول قدرة أميركا على استضافة البطولة.

وتعد الصومال واحدة من نحو 40 دولة تخضع لقيود سفر جديدة، في إطار حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الهجرة.