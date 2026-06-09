وأكدت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن المباراة "مؤمنة"، رغم المظاهرات التي وصفتها بأنها "استفزاز" يهدف إلى تشويه صورة البلاد قبيل انطلاق الحدث الرياضي الأكبر في العالم.

ونشرت السلطات آلاف العناصر الأمنية وأقامت حواجز خرسانية على بعد كيلومتر واحد من ملعب أستيكا لمنع المحتجين من الوصول إليه، فيما أكد متظاهرون عزمهم مواصلة التحرك حتى الاستجابة لمطالبهم.

وتشهد المكسيك منذ الأسبوع الماضي إضرابا تقوده مجموعة منشقة عن نقابة المعلمين، وسط دعوات حكومية للحوار ورفض لاستخدام القوة لتفريق المحتجين، رغم استمرار إغلاق طرق رئيسية وأعمال تخريب طالت منشآت مرتبطة بالمونديال.

وكانت الشرطة قد استخدمت في الأول من يونيو الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق متظاهرين خارج ساحة سوكالو التاريخية، التي خصصتها السلطات منطقة للمشجعين خلال البطولة.