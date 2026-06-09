وقال رئيس فريق البيت الأبيض المكلف بتنظيم البطولة، أندرو جولياني، إن جميع اللاعبين والمدربين تمكنوا من دخول الولايات المتحدة، بينما منع بعض المسؤولين الإداريين لأسباب تتعلق بالأمن والتدقيق.

وأضاف، خلال ندوة في واشنطن، أن الحكم الصومالي عمر عرتن لم يسمح له بدخول الولايات المتحدة رغم امتلاكه تأشيرة سارية، مشيرا إلى أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل القرار، لكنه أكد أنه اتخذ "لسبب وجيه جدا".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد استبعد عرتن، الذي سبق له إدارة مباريات في كأس الأمم الإفريقية ونال جائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025، بعد منعه من دخول الولايات المتحدة في مطار ميامي الدولي، فيما عزت هيئة الجمارك وحماية الحدود القرار إلى "مشكلات تتعلق بالتدقيق في الخلفية".

كما كشف جولياني أن نحو 15 عضواً من الجهاز الإداري للمنتخب الإيراني لم يحصلوا على تأشيرات دخول، موضحا أن الأجهزة الأمنية تتحقق من هويات جميع المتقدمين، وأن بعضهم قد لا يكون مرتبطا بالمهام الرياضية المعلنة.

وأشار إلى أن أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الإيراني سمح لهم بدخول الولايات المتحدة، في حين اضطرت إيران إلى نقل مقر إقامتها خلال البطولة من ولاية أريزونا إلى مدينة تيخوانا المكسيكية بسبب تعقيدات الحصول على التأشيرات، رغم خوضها مبارياتها الثلاث في دور المجموعات داخل الولايات المتحدة.