انخفض متوسط سعر التذاكر على البوابة الرسمية لإعادة البيع بنسبة 20 بالمئة خلال الأشهر الماضية، وبعد احتساب رسوم إعادة البيع التي تبلغ 26 بالمئة على المعاملات عبر المنصة، ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن معظم عمليات إعادة البيع قد تتم بخسارة.

وتعرض بوابة إعادة البيع التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حاليا 176 ألف تذكرة لمباريات دور المجموعات، حيث يلعب كل منتخب ثلاث مباريات. كما تظهر تقديرات الصحيفة للأسعار والتوافر، المستندة إلى بيانات جمعت من بوابة الفيفا، وجود تفاوت كبير في الحماس بين جماهير المنتخبات المختلفة.

فعلى سبيل المثال، لا تزال هناك نحو 16 ألف تذكرة غير مباعة للمباريات التي يشارك فيها منتخب إيران، ويبلغ سعر أرخص مقعد عادي معروض في السوق 138 دولارا.

حتى الولايات المتحدة، الدولة المضيفة الرئيسية للبطولة، تواجه صعوبة في بيع التذاكر، إذ لا تزال 4400 تذكرة متاحة على منصة إعادة البيع لمباراتها الافتتاحية ضد باراغواي. ورغم التخفيضات الكبيرة، لا يزال متوسط سعر التذكرة المعروضة للمباراة يتجاوز 800 دولار. أما أرخص التذاكر المتبقية التي يبيعها الفيفا مباشرة فتبلغ 1120 دولارا.

وبالإضافة إلى التذاكر المعاد بيعها، يواصل الفيفا عرض نحو 15 ألف تذكرة للبيع لمباريات دور المجموعات.

وسيكون وجود مقاعد فارغة أمرا محرجا للفيفا، الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية، التي اختارت تسعير التذاكر بمستويات أعلى بكثير من النسخ السابقة لكأس العالم، مبررة ذلك بأنه يتماشى مع ظروف الأسواق المحلية.

وأثارت الأسعار المرتفعة الأولية للتذاكر واعتماد نظام التسعير المتغير، الذي ترتفع فيه الأسعار أو تنخفض تبعا للطلب، موجة غضب شديدة من مجموعات المشجعين والسياسيين المحليين. كما أطلق المدعيان العامان لولايتي نيويورك ونيوجيرسي تحقيقات بشأن أسعار التذاكر.

وتقدر مجموعات المشجعين أن تكلفة متابعة منتخب واحد خلال كأس العالم هذا الصيف ستكون أعلى بخمس مرات مقارنة بما كانت عليه قبل 4 سنوات.

وتبدأ أسعار تذاكر نهائي كأس العالم في نيوجيرسي من 4185 دولارا، وترتفع إلى 5575 دولارا للمقاعد العادية، وإلى 8680 دولارا للمقاعد المميزة.

وكان الفيفا قد أشاد سابقا بالإقبال القوي على تذاكر كأس العالم، وقال في يناير إن موقعه الإلكتروني تلقى أكثر من 500 مليون طلب حجز.

كما توقعت المنظمة، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها زيورخ، أن تحقق أكثر من 3 مليارات دولار من مبيعات التذاكر والضيافة خلال البطولة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف الإيرادات المسجلة في كأس العالم قطر 2022.

وسمح الفيفا للأفراد بشراء أربعة تذاكر لكل مباراة، بحد أقصى يبلغ 40 تذكرة إجمالاً، مع إمكانية إعادة بيعها عبر منصة إعادة البيع التابعة له.