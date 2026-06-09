وسيكون مواطناه ‌برونو بيريز وبرونو بوشيليا مساعدين له في المباراة الافتتاحية ‌للمجموعة الأولى ‌التي تقام على استاد أزتيكا الخميس المقبل.

وأدار سامبايو مباريات في كأس العالم 2022 في قطر، ‌كما كان ضمن فريق حكام ‌تقنية ⁠الفيديو عندما تم إدخالها لأول مرة في كأس العالم 2018 في روسيا.

وحقق الاتحاد ⁠الدولي للعبة (الفيفا) ‌رقما قياسيا في عدد الحكام، ⁠52 حكما للساحة و88 مساعدا، للبطولة ⁠الموسعة التي تضم 48 منتخبا.

لكن الولايات المتحدة ​رفضت السماح ⁠بدخول أحد ​الحكام وهو عمر عبد القادر عرتن من الصومال، الذي كان ​من المتوقع أن يكون أول صومالي يدير مباراة في كأس العالم.

وعادة ما يتم الإعلان عن تعيينات الحكام ​لكل ‌مباراة قبل يومين أو ثلاثة من موعدها.