وذكر المركز الإعلامي للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن هناك وفدا طبيا من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) تواجد في مقر البعثة وقام بعمل تحليل لعدد من اللاعبين وجاء الاختيار بشكل عشوائي .

وأضاف المركز "من المتعارف عليه أن زيارة لجنة المنشطات للمنتخبات تكون بغير ترتيب مسبق لأخذ عينات من اللاعبين في أي وقت قبل و خلال البطولات ".

ووصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة سبوكين إستعدادا لمواجهة بلجيكا المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الأولي من منافسات المجموعة السابعة بالمونديال.

ويشارك المنتخب المصري في كأس العالم للمرة الرابعة بعد نسخ 1934 و1990 و2018، حيث أوقعته القرعة في المجموعة السابعة بمرحلة المجموعات برفقة منتخبي نيوزيلندا وإيران بالإضافة للمنتخب البلجيكي.

ويبحث منتخب مصر، بقيادة مديره الفني المحلي حسام حسن، عن تحقيق انتصاره الأول في المونديال، والتأهل للأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخ الفريق.