ومع بدء عزف النشيد الوطني، ظهرت صورة الرئيس الأميركي على الشاشة العملاقة فيما كان واقفا ويؤدي التحية العسكرية، ما أثار رد فعل صاخبا من العديد من المتفرجين.

ودعي ترامب المولود في نيويورك لحضور المباراة من قبل مالك فريق نيويورك نيكس جيمس دولان الذي يعرفه منذ فترة طويلة.

وجلس الرجلان في مقصورة دولان قبل أقل من ساعة من بداية المباراة، وكان وزير الداخلية دوغ بورغوم ووزير النقل شون دافي بجانبهما.

وغيّر الملياردير الجمهوري مقر إقامته الرئيسي في نهاية العام 2019، من برج ترامب في نيويورك إلى مارالاغو في فلوريدا حيث استقر بشكل دائم في نهاية ولايته الأولى.

وتسبب حضور ترامب المباراة التي تجمع نيكس وسان أنتونيو سبيرز باتخاذ إجراءات أمنية استثنائية.